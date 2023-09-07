Даже желтые огурцы взбодрятся: опрыскиваем грядки в начале сентября — собираем плоды до середины осени

С наступлением осени огурцы начинают желтеть и увядать. Однако не спешите освобождать грядку от растений. Их еще можно взбодрить. Но для этого придется смешать особое средство.

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Чтобы продлить плодоношение культуры, растворите в 0,2 литра теплой воды 2 столовые ложки соды, 10 измельченных таблеток янтарной кислоты и 2 таблетки аспирина. Размешайте готовый концентрат в 10 литрах воды и используйте получившийся состав для опрыскивания.

Результат не заставит себя долго ждать: растения быстро начнут восстанавливать зеленую массу и отращивать новые завязи. Будете срывать овощи минимум до конца сентября. А при хорошей погоде плодоношение продлится до середины осени.

Источник: издание belnovosti.by