Пара капель из бутылька и не узнали вещи после стирки: черные стали чернее, а белые — белее

Повысить качество стирального порошка можно при помощи нашатыря из аптеки.

С его помощью вы добьетесь поразительных результатов от стирки, и у вас навсегда отпадет необходимость в покупке дорогих стиральных порошков.

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Отмерьте 30-40 миллилитров нашатыря, вылейте в барабан стиральной машинки на вещи. Порошок (самый дешевый) насыпьте в специальный лоток.

Запустите обычный режим стирки. Благодаря нашатырному спирту белье отлично отстирается. Уйдут даже застарелые пятна. Вещи станут ярче после такой стирки. А белые приобретут феноменальную белизну.

Источник: дзен-канал «Живи легко»