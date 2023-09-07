Волшебный порошок для смородины: сыпем под кусты осенью — ягода растет крупная, с рублевую монету

Опытные садоводы точно знают, что осенняя подкормка смородины — самая важная. Ведь именно сейчас растения запасаются силами на будущий год. Если не удобрить кустарник в сентябре, ягода измельчает. А если все сделать правильно, то урожай будет всем на зависть.

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В это время культура нуждается в фосфоре и калии. Чтобы восполнить дефицит этих веществ, необходимо смещать два препарата. Речь идет о сульфате калия и аммофосе.

Рецепт простой. Возьмите 500 граммов первого удобрения и 1 килограмм аммофоса. Смешайте их в глубоком тазу и посыпьте получившимся порошком землю под смородиной. На одно растение следует брать 4-5 столовых ложек подкормки.

Вот увидите: эта смесь оказывает волшебное действие. Ягода будет крупнее обычного минимум в два раза.

Источник: издание belnovosti.by