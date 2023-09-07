Берем мыло и пакет: роскошный способ отбеливания за 2 минуты — глазам не поверили

В микроволновке можно не только подогревать и готовить пищу, но и отбеливать. Причем делается это моментально, а все благодаря влиянию микроволновых волн.

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Намыльте мокрые вещи мылом, положите в полиэтиленовый целый пакет, завяжите и поставьте в микроволновку.

Установите 2 минуты, при сильном загрязнении, можно будет добавить еще 2 минуты, если вещи вдруг не простираются.

Далее вещи из микроволновки поместите в таз с горячей водой и содой (1 столовая ложка порошка на 1 литр жидкости). Оставьте на 2 часа, бросьте в стиралку на нужный режим.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»