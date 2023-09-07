Банкоматы остановятся по всей стране: доллар улетит в космос уже с 1 октября

Рубль ослаб за последний год почти в два раза. И экономические аналитики уверены, что осенью наша валюта просядет еще больше. Причем все случится уже совсем скоро.

«К 1 октября доллар может перевалить за 100 рублей. Причем если рубль стремительно начнет падать, то временно могут закрыть работу банкоматов. Это сделают для того, чтобы валютные спекулянты еще больше не обрушили нашу валюту», – заявила экономист Екатерина Константинова.

На рубль негативно влияют дыры в бюджете, которые образовались за последнее время. Налоговые периоды и ключевая ставка уже не особо влияют на ситуацию.

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