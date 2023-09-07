Почему не стоит покупать дорогие стиральные порошки: столько лет зря тратили деньги

Если вы не хотите больше тратиться на дорогие стиральные порошки, но не желаете терять качество стирки, попробуйте доступные усилители средств.

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Улучшить любой порошок может обычная соль, кидайте горсть прямо на вещи в барабане, и на выходе они простираются эффективнее.

Точно так же работает стакан уксуса — наливайте его в барабан и радуйтесь чистому белью.

Ну и не стоит забывать про нашатырь, его достаточно 50 миллилитров. Он отлично усиливает любой порошок.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»