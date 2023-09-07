Нашатырь плюс сода — белые носки станут как новые: больше не ходим в бытовые магазины

Белые носки будут сиять как новые, если перед стиркой их замочить в самодельном растворе. Натрите на терке хозяйственное мыло и растворите его в тазике с теплой водой.

Затем добавьте 2 столовые ложки нашатыря и кальцинированной соды. Все тщательно перемешайте и отправьте туда белые носки.

Оставьте на час. После – потрите носки между собой руками и положите в стиральную машинку.

Стирайте минимум на 60 градусах. Из барабана вы вытащите белоснежные вещи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».