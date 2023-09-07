Капуста созрела: главный признак того, что овощ готов уборке, — всегда так проверяем и ни разу не ошиблись

Приближается время уборки белокочанной капусты. Речь идет о среднеспелых и поздних сортах. Если ориентироваться на информацию от производителя семян, то среднеспелые сорта созревают спустя 80-110 дней после посадки, среднепоздние на 100-135 сутки, а поздние убирают в конце октября – начале ноября.

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Однако не стоит всецело полагаться на эти данные. Ведь погодные условия тоже имеют огромное значение. Ошибки быть не должно! Если собрать урожай раньше срока, он быстро испортится. Бывалые дачники советуют смотреть на внешний вид овоща.

Если кочаны крупные, тугие и блестящие, это верный признак того, что урожай созрел. Кроме того, стоит сжать капусту руками и прислушаться. Услышали хруст? Тогда сомнений нет. Проверить кочаны на зрелость можно и по состоянию листьев. Если верхний слой овоща приобрел синий оттенок, а нижние листья стали подсыхать, то медлить нельзя. Срочно приступайте к делу.

Источник: издание belnovosti.by