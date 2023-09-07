Стираем эти вещи только на 30-40 градусах: даже если можно больше — не надо (потом пожалеете)

Если вы стали замечать, что вещи, в которых вы ходите в спортзал либо занимаетесь в них физическим трудом, продолжают пахнуть потом даже после стирки, значит, вы совершили ошибку.

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Вещи, которые пропитались потом (носки, к примеру, тоже), ни в коем случае нельзя стирать на режимах стиралки от 60 градусов.

При нагревании запах пота не отстирывается, а напротив, только прочнее внедряется в ткань. В итоге из барабана вы будете доставать хоть и визуально чистые вещи, но с неприятным запахом.

Стирайте пропотевшие вещи только на 30-40 градусах!

Источник: дзен-канал TECHNOTION