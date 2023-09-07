Вещи с пятнами, которые никогда не отстирывались, стали как новые: способ с нашатырем

Вспомните старый советский способ удаления пятен с нашатырем, если ничего другое вам не помогло. Уж он-то точно подействует даже на самые сложные загрязнения. Вы будете удивлены!

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В кастрюлю с кипятком налейте 1 колпачок любого кондиционера для белья, 100 граммов натертого хозяйственного мыла или 2 столовые ложки средства для мыться посуды, 3-4 столовые ложки нашатыря.

Кондиционер можно заменить 3 столовыми ложками растительного масла. Хорошо перемешайте.

Опустите белье в раствор. Закройте крышкой и оставьте на 3-4 часа (или на 8 часов, если пятна застарелые). Периодически помешивайте вещи деревянной лопаткой.

Далее прополаскайте вещи и постирайте в стиральной машине на обычном режиме.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»