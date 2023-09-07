Не портите одежду! Что делать с молнией на одежде перед стиркой — в химчистке раскрыли секрет

В химчистке рассказали, что с молнией на одежде надо быть очень аккуратными перед стиркой. Иначе фурнитура в процессе стирки может оставить затяжки или пятна и вам придется расстаться с вещью навсегда.

В первую очередь, вещи на молнии нельзя замачивать. Иначе железо окислится и появятся пятна, которые вы уже не отстираете.

Молнию застегивайте перед тем, как положить в стиральную машинку. Старайтесь стирать такие вещи на быстрых режимах и как можно быстрее сушите.

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