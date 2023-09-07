Унитаз теперь очищаем только так: две капли на стакан уксуса — состав, который «слизывает» грязь

Ржавчина, известковый налет и мочевой камень въедаются так прочно в стенки сантехники, что отмыть все эти наслоения порой не представляется возможным.

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И тут придет на помощь особый состав на основе уксуса и йода, он отлично себя показывает в этом деле, моментально удаляя даже самые сложные наслоения.

Две капли йода внесите в стакан столового уксуса. И полейте этим составом стенки унитаза, которые нужно отбелить. Накройте крышкой и оставьте на ночь.

Утром промойте поверхность щеточкой, налет уйдет, будто его и не было!

Источник: дзен-канал technotion