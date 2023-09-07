Одна ложка в день — и ваш унитаз всегда чистейший: просто бросаем в чашу и забываем

Обычная поваренная соль может стать вашим неизменным помощником при уборке ванной комнаты.

Вы можете навсегда забыть про отмывание чаши унитаза от сложных желтых пятен и известкового налета, если раз в день будете бросать немного соли внутрь.

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Лучше это делать на выходе из дома или на ночь. Киньте соль, распределите ершиком и забудьте про унитаз. Потом просто смойте через несколько часов.

Ваш унитаз не только будет системно очищаться, дезинфицироваться и дезодорироваться при помощи соли, но он и никогда не покроется сложным налетом. И все это за три копейки!

Источник: дзен-канал «Геннадий Лянго».