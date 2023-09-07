Льем в машинку и не жалеем: так все вещи отстираются до идеального состояния

Простой столовый уксус может стать вашим незаменимым помощником при стирке вещей в автомате.

Он отлично заменяет и пятновыводитель, и отбеливатель, и кондиционер. К тому же уксус активизирует внутренний резерв стиральных порошков.

В итоге вы не только откажетесь от дополнительных средств для стирки, но и сможете сократить количество стирального порошка. Либо перейти на более дешевое средство.

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Перед запуском процесса автоматической стирки вылейте стакан столового уксуса 9% прямо на белье в барабане, на выходе оно будет сверкать чистотой! Также уйдут неприятные запахи и пятна, сама машинка тоже очистится.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»