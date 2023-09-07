Спекулятивные атаки: что будет с рублем к 1 октября — налоги больше не помогают

Доллар снова подрос в цене. По последним данным, американская валюта продолжает удерживать высокие позиции по отношению к рублю.
Экономические аналитики уверены, что такая ситуация пока сохранится. И к 1 октября, по мнению экспертов, вряд ли что-то изменится кардинально.
«Сейчас у нас происходит активная спекулятивная атака. Это когда кто-то специально продает рубли и покупает валюту, чтобы подвинуть ее курс выше», — заявил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Поэтому, подчеркнул эксперт, налоговые периоды больше не срабатывают. Раньше в конце месяца рубль укреплялся, сейчас уже нет.
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