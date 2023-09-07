Полили — весь нагар выбило бурлением: дешевый способ убрать черноту со сковородок и кастрюль

Сковорода после обработки от нагара. Фото: соцсети

Способ действенный и доступный.

Сода под воздействием популярной газировки превращается в мощное средство против нагара на посуде.

Вся чернота уйдет под влиянием бурной реакции, когда вы соедините два недорогих вещества. Вам останется лишь помочь щеточкой.

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4–5 столовых ложек соды нужно смешать с 1/4 стакана колы. Далее необходимо нанести это средство на посуду с нагаром.

Подержите состав на сковородках и кастрюлях минут 15 и промойте водой с моющим средством.

Тяжелые наслоения удалите металлической щеткой.

Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины»

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