Полили — весь нагар выбило бурлением: дешевый способ убрать черноту со сковородок и кастрюль

Сода под воздействием популярной газировки превращается в мощное средство против нагара на посуде.
Вся чернота уйдет под влиянием бурной реакции, когда вы соедините два недорогих вещества. Вам останется лишь помочь щеточкой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
4–5 столовых ложек соды нужно смешать с 1/4 стакана колы. Далее необходимо нанести это средство на посуду с нагаром.
Подержите состав на сковородках и кастрюлях минут 15 и промойте водой с моющим средством.
Тяжелые наслоения удалите металлической щеткой.
Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины»