Доводим вещи до идеала аптечным средством: 3 ложки в стиралку — и порошок работает в 2 раза мощнее

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Глицерин усилит качество стирального порошка, сделает вещи мягкими и нежными, будто вы применяли кондиционер. Вас приведет в восторг результат!

Налейте 3 столовые ложки глицерина в отсек стиралки, предназначенный для кондиционера, включите машинку на нужный режим.

Естественно, что использование кондиционера при данном способе не нужно.

Источник: «Ms.Чистота»