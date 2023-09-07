Доводим вещи до идеала аптечным средством: 3 ложки в стиралку — и порошок работает в 2 раза мощнее

Попробуйте при стирке в автомате использовать глицерин. Этой хитростью владели наши мамы и бабушки. Сейчас, на фоне всеобщего подорожания, метод вновь набирает обороты популярности.
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Глицерин усилит качество стирального порошка, сделает вещи мягкими и нежными, будто вы применяли кондиционер. Вас приведет в восторг результат!
Налейте 3 столовые ложки глицерина в отсек стиралки, предназначенный для кондиционера, включите машинку на нужный режим.
Естественно, что использование кондиционера при данном способе не нужно.
Источник: «Ms.Чистота»