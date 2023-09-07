Если на унитазе появляются рыжие полоски: вливаем 1 литр — проблемы нет

Если на вашем унитазе со стороны бачка вниз всегда тянутся рыжие полоски. И сколько бы вы их не счищали, они образуются вновь, значит пришла пора заглянуть внутрь бачка.

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Скорее всего, там накопилась ржавчина, которую нужно срочно убрать, иначе проблема только усилится.

Смойте воду и перекройте ее. В бачок влейте 1 литр столового уксуса, сверху также влейте горячую воду, чтобы жидкость покрыла ржавые наслоения.

Оставьте на 1 час и промойте стенки бачка, сделайте смыв. Почистите сам унитаз от наслоений. После проведенной процедуры с уксусом рыжие полоски прекратят появляться длительное время.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»