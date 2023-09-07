Зачем приклеивать ежедневную прокладку в туалете: неприятный запах сразу исчез

Все знают, что хорошие ароматические диффузоры для помещений стоять сумасшедших денег. Но не мириться же из-за этого с запахами в туалете и ванной комнате?

Есть очень бюджетная альтернатива. Она выглядит на первый взгляд забавной, но на деле работает не хуже покупных диффузоров.

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Это метод с ежедневной прокладкой и эфирным маслом. При желании его можно купить рублей за 100, просмотрев несколько маркетплейсов. Бутылька при этом хватит на год, а то и больше.

Диффузор же вы приобретете в магазине за 900-1500 рублей.

Итак, разрежьте ежедневную прокладку на 4 части. Нанесите по нескольку капель эфирного масла на разрезанные кусочки. Приклейте эту прокладку в туалетную комнату в незаметное место. В туалетной комнате всегда будет свежий и приятный аромат. Эфирное масло нужно будет периодически обновлять.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»