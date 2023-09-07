Роскачество назвало 3 лучшие марки колбасы — внутри чистое мясо: без канцерогенов

Эксперты Роскачества назвали три лучшие марки колбасы: образцы прошли лабораторную проверку, в ходе которой были определены безопасные. В этой продукции только чистое мясо, без вредных добавок.

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Среди лидеров оказалась колбаса марки «Ближние горки». Этот продукт сделан из чистого сырья: внутри натуральное мясо, без подделок. Бренд получил оценку, близкую к наивысшей.

Также похвалы удостоили производителей сервелата «Клинский» — проверенный образец полностью безопасен, состав натуральный. В колбасе достаточно белков и жиров. При этом не использовались стабилизаторы вкуса, красители и консерванты. В продукте также нет канцерогенов.

В топ-3 попал и сервелат «Ремит». По критериям микробиологической безопасности этот продукт получил высокие баллы. Состав полностью соответствует тому, что указано на упаковке, потенциальные опасные вещества отсутствуют.

По материалам Primpress