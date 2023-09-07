Розы обожают! Льем в сентябре два удобрения под куст — цветы окрепнут и нальются бутонами

Перед началом холодов розы надо подкормить сразу двумя удобрениями. И тогда цветы будут цвести до самых холодов — их корневая система окрепнет, и никакие болезни на нее не воздействуют.

Сначала полейте розы, а потом под каждый куст внесите по 30 грамм калимагнезии.

Через 20 дней растения надо подкормить борофоской. Внесите удобрение согласно инструкции, на упаковке будет все подробно написано.

Главное, подкормки надо постараться успеть внести до октября.

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