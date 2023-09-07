Любимое удобрение роз — вносим исключительно в сентябре: результат — тугие бутоны

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Для корневой подкормки розы на даче лучше всего использовать суперфосфат — 50 г под каждый куст, а также сернокислый калий — 15-25 г. Также было бы неплохо обогатить почву магнием. Для этого подойдет любой магниевый препарат — калимагнезия (30-40 г).

Под куст опытные дачники советуют вносить золу — 50-100 г или костную муку. Эффект не заставит себя долго ждать! Роза даст пышные тугие бутоны. Следующей весной и летом розы будут крепкими, от чахлости и вялости не останется и следа.

По материалам 7semyan.ru