Столовая ложка соли вместо отбеливателя и кондиционера: стираем только так — эффективно

Соль – отличное подспорье в процессе стирки. Это недорогое вещество поможет вам избавиться от пятен на вещах, увеличит эффективность порошка и поможет его выполоскать из ткани полностью.
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Кроме того, соль отлично смягчает воду и сами вещи. Это предотвращает поломку стиральной машины из-за образования накипи. Позволяет отказаться от кондиционера.
А если вы накапаете на соль любимым эфирным маслом, то ваше белье еще и приобретет приятный аромат.
Столовую ложку или две можно насыпать прямо на белье в барабан, а можно подмешивать в порошок в лотке автомата.
Источник: дзен-канал TECHNOTION