Дезодорант из соды отлично спасает от пота: делаем сами одним движением (цена — 3 копейки)

Обычная сода отлично справляется с нейтрализацией запахов, ничуть не хуже профессиональных дезодорантов.

И раствор с ней действительно не имеет запаха, в отличие от некоторых средств, которые так себя позиционируют.

Попробуйте сделать дома дезодорант из соды своими руками и результат вас удивит. Ничего сложного в процессе нет. А стоит сода сущие копейки.