Дезодорант из соды отлично спасает от пота: делаем сами одним движением (цена — 3 копейки)

Обычная сода отлично справляется с нейтрализацией запахов, ничуть не хуже профессиональных дезодорантов.
И раствор с ней действительно не имеет запаха, в отличие от некоторых средств, которые так себя позиционируют.
Попробуйте сделать дома дезодорант из соды своими руками и результат вас удивит. Ничего сложного в процессе нет. А стоит сода сущие копейки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Смешайте 1 столовую ложку соды с 4 столовыми ложками воды. Собственно, дезодорант уже готов.
Протирайте подмышки этим раствором при помощи ватного диска или брызгайте на них при помощи пульверизатора.
Также вы можете влить этот раствор в баночку из-под шарикового дезодоранта, вынув шарик, а потом установив на место.
Источник: дзен-канал «Бьюти-секреты»