Дезодорант из соды отлично спасает от пота: делаем сами одним движением (цена — 3 копейки)

Сода. Фото: соцсети

Простой метод вдохновляет.

Обычная сода отлично справляется с нейтрализацией запахов, ничуть не хуже профессиональных дезодорантов.

И раствор с ней действительно не имеет запаха, в отличие от некоторых средств, которые так себя позиционируют.

Попробуйте сделать дома дезодорант из соды своими руками и результат вас удивит. Ничего сложного в процессе нет. А стоит сода сущие копейки. 

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Смешайте 1 столовую ложку соды с 4 столовыми ложками воды. Собственно, дезодорант уже готов.

Протирайте подмышки этим раствором при помощи ватного диска или брызгайте на них при помощи пульверизатора.

Также вы можете влить этот раствор в баночку из-под шарикового дезодоранта, вынув шарик, а потом установив на место.

Источник: дзен-канал «Бьюти-секреты»

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