С 11 сентября — больше 100 рублей: озвучен курс доллара на месяц (скачок неизбежен)

В России ощущается сильный дефицит иностранной валюты, который неизменно сказывается на курсе рубля. Отечественная валюта стабильно дешевеет на торгах на фоне доллара и евро.

Увеличение ключевой ставки со стороны ЦБ не помогло. Рубль держался недолго и опять стал падать.

Далее Центробанк попытался улучшить ситуацию при помощи выброса на рынок увеличенного количества долларов. Это сдерживало процесс несколько часов. Утром 6 сентября доллар действительно упал в цене, но вечерние торги на Мосбирже закончились увеличенными цифрами. К закрытию доллар дорос до 98,12 рубля.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что к 11 сентября можно ожидать роста до 104 рублей за доллар.

Источник: 1prime.ru