У мух не будет шансов: как избавиться от противных насекомых дедовским способом – не тратим ни копейки

Назойливые мухи не только приставучи, но и переносят болезни, поэтому такие гости в доме являются нежеланными. От них все торопятся избавиться. И если нет под рукой липкой ленты, можно воспользоваться дедовским способом и смастерить ловушку своими руками. При этом покупать ничего не нужно, обычно все необходимое есть под рукой.

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Возьмите пластиковую бутылку объемом 0,5 или 1 литр, отрежьте горлышко, чтобы напоминало воронку, переверните ее и поставьте в нижнюю часть бутылки. Края закрепите.

Пару столовых ложек сахара, стакан воды и чайную ложку дрожжей смешайте и дайте настояться – сироп должен запузыриться, тогда он готов.

Вылейте в бутылку-ловушку, поставьте там, где наблюдается массовое скопление насекомых, и ждите, как одна за другой противные мухи будут залетать на лакомство в воронку и оставаться там. Вылететь обратно у них нет шансов.

По материалам сайта Belnovosti