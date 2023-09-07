Инфляция и ухудшение жизни: экономист обнародовал негативный прогноз на осень

Рост курса доллара и, как следствие, ослабление отечественной валюты осенью аукнутся россиянам неприятными последствиями. Об этих последствиях рассказал экономист Николай Кульбака.

«Будет потихоньку ухудшаться ситуация. До тех пор, пока будут действовать санкции, до тех пор, пока политика российского правительства останется той же, мы будем видеть инфляцию и ухудшение жизни. У нас другого варианта не существует», - высказал прогноз сайту msk1.ru экономист.

Ранее уже стало известно о грядущем повышении цен на многие категории товаров и продукты питания. Напомним, что в цене осенью вырастут курица, свинина, молоко, гречка, сахар, хлеб и другие продукты - в пределах 10%.

Вдобавок изменится ценник на фрукты, рыбу, говядину, колбасы. Будут дорожать также чай и кофе.