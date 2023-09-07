Омлет получается как в ресторане – пышный и нежный: шеф-повар раскрыл секрет приготовления

Омлет, пожалуй, самое популярное блюдо на завтрак у россиян. И как бы хотелось, чтобы он был пышным, как в ресторане, и нежным. Но чаще на тарелке оказывается тонкая лепешка без намека на воздушность.

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Шеф-повар Александр Растутин раскрыл секрет идеального омлета. По его рецепту, нужно добавлять при взбивании яиц немного кукурузного крахмала, а также четко соблюдать пропорции.

«На каждое яйцо используем 50 миллилитров молока и воды. В смесь обязательно добавляем 5 граммов кукурузного крахмала. После приготовления не открываем крышку 10 минут. Если вы все так и сделаете, то омлет никогда не превратится в лепешку», - раскрыл свой рецепт идеального омлета шеф.

По материалам сайта «Городовой»