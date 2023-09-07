Лепешки из кабачка с сыром в духовке просто объедение: с первого укуса влюбляются даже равнодушные - рецепт тут

Кабачок любят не все, но в народе уже появилась шутка: нетерпимость к нему оттого, что просто не умеют его готовить. Можно сделать невероятно вкусные блюда из кабачка, которые влюбят в этот полезный овощ его вчерашнего противника. Например, лепешки с сыром и кабачком получаются просто волшебными!

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На 1 кабачок потребуется 2 яйца, 100 гр сыра, 2 ст ложки муки, 10 гр разрыхлителя, соль.

Натираем кабачок на крупной терке, сыр – на мелкой, перемешать оба ингредиента и разбить к ним 2 яйца, разрыхлитесь, муку и соль. Тщательно замесить тесто.

На бумагу для выпечки выложить лепешки размером 10 см, поместить в разогретую до 200 градусов Цельсия духовку и выпекать в течение 20 минут. Приятного аппетита!

По материалам Телеграм-канала "Женские советы"