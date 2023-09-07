Вещи подмышками больше не будут позорно желтыми: наносим эту кашицу – и происходит чудо

Сколько было выведено из гардероба вещей из-за пожелтевших подмышками участков. Такие наряды уже не выгулять на публике, и хозяйки либо носят их дома, либо на даче, или вообще выкидывают. между тем, есть чудо-средство, которое способно вывести с вещей желтизну.

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Надо взять в равных пропорциях обычную пищевую соду, любое какое есть дома средство для мытья посуды, перекись водорода и совсем немного воды.

Перечисленные средства обычно всегда есть под рукой в любом доме, поэтому дополнительные траты тут не нужны.

Замешиваем кашицу из перечисленных ингредиентов и наносим на желтое пятно подмышкой вещи. Оставляем минут на пять, а потом стираем привычным способом.

По материалам Телеграм-канала «Идеи и советы»