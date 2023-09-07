Бисквит будет пышнее облачка и не опадет, если сделать так: ничего сложного, но все умоляют дать рецепт

Бисквит готовить просто, но очень часто он после духовки оседает, не держит форму и пышность. Получается этакая лепешка, плоская и неинтересная. Если это происходит, возможно, хозяйка не учла некоторые нюансы, о которых мы рассказываем далее.

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Для бисквита на 1 стакан муки и полстакана сахара обычно берут 3 яйца разбивая их в массу. Делать этого не нужно, лучше разделить белок и желток по разным чашам и взбить их до пены.

Муку лучше всегда просеивать через сито, так она приобретает более легкую текстуру. И тогда смешивайте перечисленное.

Форму для выпечки лучше не смазывать: опытные хозяйки давно подметили, что масло не позволяет бисквиту набирать пышность.

Помещать тесто в духовку следует только тогда, когда она разогреется. И ни в коем случае не открывать ее, пока печется – от перепада температур бисквит опадет и не поднимется.

По материалам сайта Belnovosti