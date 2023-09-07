Вот что надо срочно сделать сейчас, чтобы следующим летом на участке не было вредителей: простой способ без химии

После сбора урожая многие дачники стремятся обработать участок инсектицидами – проходятся по кустарникам и деревьям, а также в местах массового появления вредителей. Делают так, чтобы в следующем дачном сезоне прожорливые насекомые не объявились.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Между тем, это ошибка, так лучше не делать. И если вы хотите попрощаться с вредителями и не обнаружить их следующим летом, надо сделать так.

Уберечь растения от вредоносных насекомых можно заранее, подтверждает садовод Александр Сидельников, только не химикатами. Нужно просто перекопать землю. Кладки и зимовки вредителей окажутся в верхних слоях, и перезимовать они просто не смогут – погибнут.