Вот что надо срочно сделать сейчас, чтобы следующим летом на участке не было вредителей: простой способ без химии

После сбора урожая многие дачники стремятся обработать участок инсектицидами – проходятся по кустарникам и деревьям, а также в местах массового появления вредителей. Делают так, чтобы в следующем дачном сезоне прожорливые насекомые не объявились.
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Между тем, это ошибка, так лучше не делать. И если вы хотите попрощаться с вредителями и не обнаружить их следующим летом, надо сделать так.
Уберечь растения от вредоносных насекомых можно заранее, подтверждает садовод Александр Сидельников, только не химикатами. Нужно просто перекопать землю. Кладки и зимовки вредителей окажутся в верхних слоях, и перезимовать они просто не смогут – погибнут.
«Инсектициды нужны, когда они летают и полностью просыпаются. А сейчас нужно разрушить места их зимовки с помощью рыхления или перекопки», - объяснил сайту "Городовой" садовод.