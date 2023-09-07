Как сделать фарш для пельменей волшебно вкусным: раньше делали все не так

Чтобы домашние пельмени получились сказочно вкусными, недостаточно просто накрутить мяса, посолить и слепить. Ничего сложного в приготовлении начинки нет, но все равно многие делают ее неправильно. Между тем, раскрыты маленькие секреты, соблюдая которые, мы сможем накормить свою семью вкусным – добавки попросят все.

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Фарш лучше делать из двух видов мяса – говядины и свинины, причем последнее взять пожирнее, будет более сочно.

Рассчитывайте количество луковиц из пропорций 1 шт на 1 кг фарша. Ее надо перекрутить на мясорубке, сок вылить в массу, а также натереть на терке кусочек сливочного масла.

Специи обязательны, без них будет постно. Гвоздика, разный перец, мускатный орех, паприка, сушеная зелень, хмели-сунели – выбирайте на свой вкус, что можно добавить. И в финале посолите, а также влейте в массу 100-150 мл воды. И можно лепить свои лучшие пельмени!

По материалам сайта Belnovosti