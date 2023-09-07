Зимой наслаждаемся обалденным лечо с огурцами: нарезаем их полосками, томим на огне – объедение!

Что если любимое миллионами россиян лечо приготовить по-новому? Разнообразили рецепт огурцами, в итоге получилась такая вкуснятина, от которой слюнки текут! Попробуйте и вы, ведь готовится закуска на зиму очень просто.

Нам понадобятся:

Томаты – 1,5 кг.

Перец сладкий – 300 гр.

Огурцы – 2,5 кг.

Морковь – 300 гр.

Растительное масло – 0,5 стакана.

Чеснок – 1 головка.

Перец чили – 2 стручка.

Уксус 9%– 100 мл.

Сахар – 0,5 стакана.

Соль – 1 ст. ложка.

Измельчаем помидоры в мясорубке, вместе с перцем чили и чесночком. Болгарский перец нарезаем соломкой тонко, а морковь натираем на крупной терке. Огурцы продольно нарезаем на четыре части, которые затем делим пополам, чтобы получилось не больше 5 см в длину.

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Морковку с перцем обжариваем слегка на мелком огне в течение 10 минут. Затем выкладываем их в большую кастрюлю с толстым дном, выливаем перекрученные томаты и высыпаем огурцы.

Наливаем мало, солим, сахарим, тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Как только закипит, уменьшаем огонь до минимального и томим 30 минут, постоянно помешивая. За 5-10 минут до готовности наливаем уксус. Раскладываем по банкам, закручиваем и стандартно убираем в одеяло до остывания.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки»