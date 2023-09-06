Иначе штраф до 15 тысяч рублей: россиянам придется менять водительские права в 2024 году

Также это коснется иностранцев, которые получили в России вид на жительство.

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Новоиспеченным гражданам РФ, а также обладателям ВНЖ дадут один год, чтоб оформить российские права. А если закон будет нарушен, то водитель получит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Исключение составят лишь граждане Белоруссии: их права будут действительны на территории РФ и не нуждаются в замене, пишут «Известия».