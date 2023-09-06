Иначе штраф до 15 тысяч рублей: россиянам придется менять водительские права в 2024 году

В России с каждым годом увеличивается количество машин на дорогах. И хоть несколько лет назад сдавать на права стало сложнее, так как изменились правила, многие при первой возможности хотят научиться вождению. Переехавшие в страну иностранцы также водят машины. Но с 1 апреля 2024 года вступит в силу новый закон. Иностранцам, получившим гражданство РФ, придется менять водительское удостоверение.
Также это коснется иностранцев, которые получили в России вид на жительство.
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Новоиспеченным гражданам РФ, а также обладателям ВНЖ дадут один год, чтоб оформить российские права. А если закон будет нарушен, то водитель получит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Исключение составят лишь граждане Белоруссии: их права будут действительны на территории РФ и не нуждаются в замене, пишут «Известия».