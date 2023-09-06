Будете расплываться в улыбке на лежаке и пить коктейль — раскрыт хитрый способ сэкономить на отдыхе в Турции

Оказалось, что на данный момент есть выгодные предложения с размещением в отелях с четырьмя звездами. Но тут и кроется хитрость. Вы заплатите за них, а вот пользоваться сможете всей инфраструктурой пятизвездочного отеля.

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К примеру, смежные гостиничные комплексы есть в Анталье. Тем, кто заплатил за «четверку», можно пользоваться развлекательными объектами «пятерки». Речь идет про аквапарки, пляжи, детские и спортивные площадки, а также о концертных зонах и спа-центрах. Обслуживание там точно будет на высшем уровне.