Всего один ингредиент придаст изюминку — блины получатся обалденными: другие потом делать не захотите

Блины давно стали популярным блюдом в России. Их умеют делать практический в каждой семье. Однако существует огромное количество рецептов. Результат почти не отличается друг от друга. Но если хочется удивить близких и гостей, то можно добавить в тесто лишь один ингредиент. Он придаст блинам изюминку.

В XIX веке популярен был рецепт розовых блинов с использованием кислого молока и свеклы. Именно такой вариации любил знаменитый писатель Александр Пушкин.