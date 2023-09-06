Всего один ингредиент придаст изюминку — блины получатся обалденными: другие потом делать не захотите

Блины давно стали популярным блюдом в России. Их умеют делать практический в каждой семье. Однако существует огромное количество рецептов. Результат почти не отличается друг от друга. Но если хочется удивить близких и гостей, то можно добавить в тесто лишь один ингредиент. Он придаст блинам изюминку.
В XIX веке популярен был рецепт розовых блинов с использованием кислого молока и свеклы. Именно такой вариации любил знаменитый писатель Александр Пушкин.
Для приготовления таких блинов необходимо подготовить: 200 грамм пшеничной муки, одну свеклу, 20 миллилитров кислого молока, четыре яйца, 30 граммов сливочного масла, а также сахар и соль.
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Сначала нужно просеять муку и добавить в нее яичные желтки, растопленное сливочное масло, теплое молоко, а также соль и сахар по вкусу. А вот свеклу необходимо натереть и затем отжать весь сок. После этого ее можно добавить в тесто.
Яичные белки следует взбить в отдельной миске. Только после этого их добавляют в получившуюся массу к муке и остальным ингредиентам. Все надо тщательно замешать. После этого можно начинать жарить блины, отмечает «АиФ».