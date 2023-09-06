Хитрые дачники опрыскивают грядки горчичным порошком: сделайте так — ахнете, когда увидите эффект

Фото: freepik.com

Незаменимый ингредиент уже выручил много дачников.

Дачники стараются сделать все, чтобы на участке все было ухоженным. Много внимания уделяется земле, чтобы она была плодородной. Не все догадываются, что горчичный порошок — незаменимый ингредиент не только на кухне, но и на даче. Опытные садоводы с его помощью отпугивают слизней. Приготовить средство от вредителей не составит труда. 

Надо растворить 150 граммов горчичного порошка в десяти литрах воды, перемешать состав и залить в емкость для опрыскивания.

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После этого можно обработать растения и землю вокруг них в тех местах, где завелись слизни. Отмечается, что процедуру нужно повторить через два-три дня после первого применения. 

По информации «БелНовости», такой способ поможет избавиться от вредителей, а также улучшит качество почвы.

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