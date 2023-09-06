Дачники стараются сделать все, чтобы на участке все было ухоженным. Много внимания уделяется земле, чтобы она была плодородной. Не все догадываются, что горчичный порошок — незаменимый ингредиент не только на кухне, но и на даче. Опытные садоводы с его помощью отпугивают слизней. Приготовить средство от вредителей не составит труда.
Надо растворить 150 граммов горчичного порошка в десяти литрах воды, перемешать состав и залить в емкость для опрыскивания.
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После этого можно обработать растения и землю вокруг них в тех местах, где завелись слизни. Отмечается, что процедуру нужно повторить через два-три дня после первого применения.
По информации «БелНовости», такой способ поможет избавиться от вредителей, а также улучшит качество почвы.