Надо растворить 150 граммов горчичного порошка в десяти литрах воды, перемешать состав и залить в емкость для опрыскивания.

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После этого можно обработать растения и землю вокруг них в тех местах, где завелись слизни. Отмечается, что процедуру нужно повторить через два-три дня после первого применения.

По информации «БелНовости», такой способ поможет избавиться от вредителей, а также улучшит качество почвы.