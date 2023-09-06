Понадобится всего пять минут, и замороженное мясо станет свежим как с прилавка: лучше, чем в микроволновке

Порой нужно срочно готовить, а мясо было в морозилке и никто его не достал. Кто-то решает все отложить, а другие ищут способ быстрой разморозки. Обычно тут выручает микроволновка, в которой есть такой режим. Однако в таком способе отталкивает минус — мясо не только размораживается, но и начинает неравномерно готовиться. Чтобы этого избежать, был придуман другой способ.
Разморозить мясо можно при помощи двух обычных кастрюль. Этот метод занимает немного больше времени, чем при использовании микроволновки, но результат просто фантастический.
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Нужно взять мясо и отправить в пакет для заморозки. После этого необходимо взять кастрюлю и поставить ее вверх дном в раковину. Сверху на посуду кладется брикет с замороженным мясом, а следом на него — вторая кастрюля с горячей водой.
Эксперты заверяют, что разморозка мяса будет равномерной. При этом будет потрачено пять минут, пишет Sante.