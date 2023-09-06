Понадобится всего пять минут, и замороженное мясо станет свежим как с прилавка: лучше, чем в микроволновке

Разморозить мясо можно при помощи двух обычных кастрюль. Этот метод занимает немного больше времени, чем при использовании микроволновки, но результат просто фантастический.

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Нужно взять мясо и отправить в пакет для заморозки. После этого необходимо взять кастрюлю и поставить ее вверх дном в раковину. Сверху на посуду кладется брикет с замороженным мясом, а следом на него — вторая кастрюля с горячей водой.

Эксперты заверяют, что разморозка мяса будет равномерной. При этом будет потрачено пять минут, пишет Sante.