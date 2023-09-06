Дезодорантом пользоваться больше не захочется: это натуральное средство моментально избавляет от запаха пота из-под мышек

На самом деле, альтернатив у дезодоранта масса. Вы точно не захотите им пользоваться, когда попробуете это средство для уничтожения неприятного запаха от тела, в частности из-под мышек.

Отлично помогает справиться с отвратительным амбре базилик. Из его листьев можно сделать кашицу и смазать ею подмышки, а через некоторое время смыть. Можно прикладывать и листочки к телу. Активный аромат базилика перебьет все остальные в один миг.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».