Дезодорантом пользоваться больше не захочется: это натуральное средство моментально избавляет от запаха пота из-под мышек

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет отказаться от употребления дезодоранта.

На самом деле, альтернатив у дезодоранта масса. Вы точно не захотите им пользоваться, когда попробуете это средство для уничтожения неприятного запаха от тела, в частности из-под мышек.

Отлично помогает справиться с отвратительным амбре базилик. Из его листьев можно сделать кашицу и смазать ею подмышки, а через некоторое время смыть. Можно прикладывать и листочки к телу. Активный аромат базилика перебьет все остальные в один миг.

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Аналогично действует и шалфей. Можно использовать настой этой травы или эфирное масло.

Просто после душа нанесите немного масла или настоя на подмышки и оставьте до полного высыхания.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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