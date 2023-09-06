Что сулит 2024-й год по китайскому гороскопу: эти люди разбогатеют в год Зеленого Деревянного Дракона

«Начнем с того, что зеленый цвет всегда говорит о том, что это спокойствие, гармония, умиротворение. Деревянный Дракон — это люди приземленные, но упрямые. Все-таки Дракон всегда дает энергию, поэтому это будет год земных знаков», — отметил эксперт.

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Астролог отметил, что Тельцы отличаются своим спокойствием, уравновешенностью. Девы — наделены характером, но при этом они порядочны. У Девы зеленый цвет покровительствует. А Козероги будут счастливы в 2024 году. Об этом Милохин поведал порталу «А теперь внимание!».