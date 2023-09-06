Захочется есть прямо из банки: обалденно вкусная аджика за 5 минут — проще простого

Нужно взять полтора килограмма помидоров, полкило сладкого перца, перец острый (кусочек), три средних головки чеснока, петрушка, по столовой ложке сахара и уксуса, соль и молотый кориандр по вкусу.

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Овощи надо помыть, а затем измельчить в блендере. После этого надо добавить туда соль, сахар, уксус, кориандр. Все это перемешивается и разливается по банкам. Их следует убрать в холодильник, пишет автор Дзен-канала «В саду у Валентинки».

Спустя сутки закуску можно кушать. Ее используют в качестве соуса к мясу, а также добавляют в рагу. Но любители пикантного вкуса могут есть аджику ложками или намазывать на хлеб.