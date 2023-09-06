Захочется есть прямо из банки: обалденно вкусная аджика за 5 минут — проще простого

Порой дома хочется кушать еду с соусами. Многие обожают аджику. И ее можно приготовить самостоятельно за считанные минуты. Чтобы приготовить аджику на зиму, нужно потратить достаточно много времени. Опытные хозяйки поделились простым рецептом этой заготовки.
Нужно взять полтора килограмма помидоров, полкило сладкого перца, перец острый (кусочек), три средних головки чеснока, петрушка, по столовой ложке сахара и уксуса, соль и молотый кориандр по вкусу.
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Овощи надо помыть, а затем измельчить в блендере. После этого надо добавить туда соль, сахар, уксус, кориандр. Все это перемешивается и разливается по банкам. Их следует убрать в холодильник, пишет автор Дзен-канала «В саду у Валентинки».
Спустя сутки закуску можно кушать. Ее используют в качестве соуса к мясу, а также добавляют в рагу. Но любители пикантного вкуса могут есть аджику ложками или намазывать на хлеб.