Почему у комнатных растений сохнут и желтеют листья — исправить легко: названы главные причины, о которых не все знают

Хозяйкам нужно определить, что они делают с цветами не так. Самой частью проблемой могут стать подкормки. Сохнуть листья могут, когда удобрений или много, или мало.

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Еще растениям не нравится, когда в помещении неподходящий свет. Растение начинает испытывать стресс, постепенно портиться.

А также цветы сохнут из-за низкой влажности воздуха, поскольку большинство из них родом из жарких и влажных мест, пишет сайт belnovosti.