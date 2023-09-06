Почему у комнатных растений сохнут и желтеют листья — исправить легко: названы главные причины, о которых не все знают

Многие дома стараются создать уют. Растения в горшках способны украсить интерьер и радовать глаз каждый день. Однако порой у растений сохнут кончики листьев. Они начинают желтеть. Любителям домашних растений рассказали, сто нужно делать в таком случае. Есть причины, которые могут провоцировать такие неприятные последствия.
Хозяйкам нужно определить, что они делают с цветами не так. Самой частью проблемой могут стать подкормки. Сохнуть листья могут, когда удобрений или много, или мало.
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Еще растениям не нравится, когда в помещении неподходящий свет. Растение начинает испытывать стресс, постепенно портиться.
А также цветы сохнут из-за низкой влажности воздуха, поскольку большинство из них родом из жарких и влажных мест, пишет сайт belnovosti.