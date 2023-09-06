Смешиваем с лимонным соком, наносим на подмышки и обалденно пахнем: копеечное средство уничтожит запах пота без дезодоранта

В последнее время стало модным поддерживать тренд на натуральность во всем, даже в том, что касается ухода за собой.
Некоторые уже научились обходиться без дезодорантов, попробовав простые домашние средства, которые делаются из того, что есть практически на каждой кухне.
Вполне эффективны в борьбе с запахом пота кукурузный крахмал и пищевая сода. Они отлично поглощают запахи.
Смешайте соду и крахмал в равных пропорциях, а затем добавьте несколько капель лимонного сока. Полученную кашицу нанесите на подмышки после душа. Через 10 минут смойте теплой водой и благоухайте
По материалам apteka24-podolsk.ru