Смешиваем с лимонным соком, наносим на подмышки и обалденно пахнем: копеечное средство уничтожит запах пота без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без дезодоранта в любое время года.

В последнее время стало модным поддерживать тренд на натуральность во всем, даже в том, что касается ухода за собой.

Некоторые уже научились обходиться без дезодорантов, попробовав простые домашние средства, которые делаются из того, что есть практически на каждой кухне.

Вполне эффективны в борьбе с запахом пота кукурузный крахмал и пищевая сода. Они отлично поглощают запахи.

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Смешайте соду и крахмал в равных пропорциях, а затем добавьте несколько капель лимонного сока. Полученную кашицу нанесите на подмышки после душа. Через 10 минут смойте теплой водой и благоухайте

По материалам apteka24-podolsk.ru

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