В последнее время погода часто удивляет россиян. Многие признаются, что ожидали более холодное начало осени. Однако даже синоптики признаются, что погода аномальная. На несколько градусов выше нормы. Климатолог Алексей Кокорин на этом фоне предупреждает, что в России растет число ураганных ветров и торнадо. Все это результат глобального потепления.
«Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растет как средняя температура, пусть и немного, но и периоды жары», – пояснил Алексей.
Он пояснил, что если долго и сильно прогревается поверхность земли, то образуется смерч. А если будут идти активные перемещения воздушных масс, то это также спровоцирует обильные осадки и ураганные ветра. По словам климатолога, изменится режим осадков. теперь они выпадают часто неравномерно. Меняется режим осадков.
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«Грубо говоря, обложных дождей и снегопадов меньше, а сильных дождей и снегопадов больше», – добавил эксперт.
Кокорин не стал утаивать, что такие перемены продлятся до конца XXI века. Он выразил надежду, что все стабилизируется к концу столетия. Это касается и глобальное потепление.
«Да, это усилится, но не в 10 раз, а раза в три», – заключил он пишет URA.RU.