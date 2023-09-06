«Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растет как средняя температура, пусть и немного, но и периоды жары», – пояснил Алексей.

Он пояснил, что если долго и сильно прогревается поверхность земли, то образуется смерч. А если будут идти активные перемещения воздушных масс, то это также спровоцирует обильные осадки и ураганные ветра. По словам климатолога, изменится режим осадков. теперь они выпадают часто неравномерно. Меняется режим осадков.

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«Грубо говоря, обложных дождей и снегопадов меньше, а сильных дождей и снегопадов больше», – добавил эксперт.

Кокорин не стал утаивать, что такие перемены продлятся до конца XXI века. Он выразил надежду, что все стабилизируется к концу столетия. Это касается и глобальное потепление.