Этот хитрый прием помогает идеально отстирывать даже копеечным порошком: вливаем прямо в барабан и любуемся результатом

Опытные хозяйки знают, что для эффективной стирки совсем не нужен дорогой импортный порошок. Отлично отстирать даже сильно загрязненные вещи можно и копеечными средствами, если усилить их действие с помощью ингредиентов, которые, на первый взгляд, для стирки не предназначены.
Например, аммиачная жидкость. Это настоящая палочка-выручалочка, которая отлично подходит для удаления пятен с тканей.
Нужно взять пару столовых ложек аммиачной воды и влить их прямо в барабан стиральной машинки до закладки в него вещей.
Затем стирать в обычном режиме. Результат вас поразит!
По материалам дзен-канала «Хозяюшка»