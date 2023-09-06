Этот хитрый прием помогает идеально отстирывать даже копеечным порошком: вливаем прямо в барабан и любуемся результатом

Опытные хозяйки знают, что для эффективной стирки совсем не нужен дорогой импортный порошок. Отлично отстирать даже сильно загрязненные вещи можно и копеечными средствами, если усилить их действие с помощью ингредиентов, которые, на первый взгляд, для стирки не предназначены.

Например, аммиачная жидкость. Это настоящая палочка-выручалочка, которая отлично подходит для удаления пятен с тканей.

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