Этот хитрый прием помогает идеально отстирывать даже копеечным порошком: вливаем прямо в барабан и любуемся результатом

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет сэкономить на порошке.

Опытные хозяйки знают, что для эффективной стирки совсем не нужен дорогой импортный порошок. Отлично отстирать даже сильно загрязненные вещи можно и копеечными средствами, если усилить их действие с помощью ингредиентов, которые, на первый взгляд, для стирки не предназначены.

Например, аммиачная жидкость. Это настоящая палочка-выручалочка, которая отлично подходит для удаления пятен с тканей.

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Нужно взять пару столовых ложек аммиачной воды и влить их прямо в барабан стиральной машинки до закладки в него вещей.

Затем стирать в обычном режиме. Результат вас поразит!

По материалам дзен-канала «Хозяюшка»

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