Свежие розы будут стоять в вазе целую вечность: просто добавьте это в воду — раскрываем копеечный ингредиент

Когда приносите букет домой, никогда сразу не ставьте розы в воду. Дайте им немного полежать в упаковке, привыкнуть к новому микроклимату.

После распаковки часа на три розы нужно поместить в ванну с водой или в ведро и только потом — в вазу.

Затем подготовьте раствор, в котором розы простоят очень долго. В одном литре кипяченой воды комнатной температуры нужно растворить две столовых ложки сахара и 150 мг салициловой кислоты. В такой жидкости розы долго не завянут.

По материалам grounde.ru