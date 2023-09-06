Свежие розы будут стоять в вазе целую вечность: просто добавьте это в воду — раскрываем копеечный ингредиент

Свежие розы в вазе. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому особенно дороги подаренные розы.

Не секрет, что срезанные розы по сравнению с другими цветами стоят в воде недолго. Но их жизнь вполне можно продлить на радость себе любимым.

Существует несколько способов сделать так, чтобы розы как можно дольше оставались свежими и стояли в вазе.

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Когда приносите букет домой, никогда сразу не ставьте розы в воду. Дайте им немного полежать в упаковке, привыкнуть к новому микроклимату.

После распаковки часа на три розы нужно поместить в ванну с водой или в ведро и только потом — в вазу.

Затем подготовьте раствор, в котором розы простоят очень долго. В одном литре кипяченой воды комнатной температуры нужно растворить две столовых ложки сахара и 150 мг салициловой кислоты. В такой жидкости розы долго не завянут.

По материалам grounde.ru

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