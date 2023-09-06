Их сметают с полок сразу: эти летние вещи будут в тренде следующим летом — урывайте со скидками

Актуальны буду блузки с широкими рукавами. Если найти вариант в светлом цвете, то это будет отличной базовой вещью в гардеробе.

В моду также вошли соломенные сумки, которые точно еще долго будут в топе вещей. На распродаже можно найти трендовые юбки макси и майки, а еще вещи в стиле сафари.

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Эксперт добавила, что платья с открытыми плечами очень элегантно выглядят. Если взять такой наряд в черном цвете, то образ станет вечерним.

Из моды не выйдут рваные джинсы и широкие штаны, а еще летящие накидки. Об этом рассказала Тимофеева в своем Telegram-канале.