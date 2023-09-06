Шарахнуло, ему конец: объявлен новейший курс доллара — Центробанк сказал свое слово

Для доллара новость, прозвучавшая в эту среду, 6 сентября, стала настоящим ударом. По американской валюте словно шарахнуло. Доллар перестал укрепляться на биржевых торгах, как он это делал на протяжении последних недель.

В эту среду, 6 сентября, курс доллара снижается на 30 копеек, до 97,61 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,35 рубля, евро — на 11 копеек, до 104,81 рубля.

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