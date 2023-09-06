Моментально накинет 10 лет: эти осенние вещи старят не хуже морщин — просятся в урну для мусора

Фото: freepik.com

Эксперты предупредили, какие наряды очень коварны и не должны быть в гардеробе.

С наступлением осени многие стараются пополнить гардероб теплыми и комфортными вещами. Однако если на полках затесались любимые и проверенные наряды стоит подумать прежде чем их снова надеть. Многие из них могут с легкостью визуально накинуть 10 лет. Эксперты рассказали, какие осенние вещи крайне коварны. 

И точно стоит быть осторожнее с жакетом с принтом «гусиная лапка», который смотрится по-королевски роскошно. Даже многие знаменитости часто выбирают такую расцветку. Но тут есть весомый минус — рисунок моментально добавляет возраста, если он расположен рядом с лицом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще одной опасной вещью считается черное платье-футляр. Хоть оно и добавит элегантности, а также еще плюс 10 лет к возрасту.  Даже молодые девушки в нем буду выглядеть старше своих лет, поэтому с таким предметом гардероба стоит быть аккуратнее. 

Многие хотят носить пальто с Стилисты признаются, что эта вещь старит. Лучше отказаться от меховой отторочки, чтобы выглядеть стильно и современно, пишет WDay.ru.

Читайте также