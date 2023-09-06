И точно стоит быть осторожнее с жакетом с принтом «гусиная лапка», который смотрится по-королевски роскошно. Даже многие знаменитости часто выбирают такую расцветку. Но тут есть весомый минус — рисунок моментально добавляет возраста, если он расположен рядом с лицом.

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Еще одной опасной вещью считается черное платье-футляр. Хоть оно и добавит элегантности, а также еще плюс 10 лет к возрасту. Даже молодые девушки в нем буду выглядеть старше своих лет, поэтому с таким предметом гардероба стоит быть аккуратнее.

Многие хотят носить пальто с Стилисты признаются, что эта вещь старит. Лучше отказаться от меховой отторочки, чтобы выглядеть стильно и современно, пишет WDay.ru.